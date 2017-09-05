В Кировском районе открылся после ремонта третий корпус детской школы искусств «Воскресение». Школу смогут посещать более 200 детей, она будет сочетать функции образовательного учреждения, художественной галереи и концертно-просветительской площадки.

Во время ремонта в помещении были заменены окна, двери, коммуникации, отремонтирован фасад, стены, входные группы оборудованы по программе «Доступная среда». В отремонтированном корпусе будут проходить занятия по направлениям «Детская академия дизайна», «Школа юного архитектора», «Основы современного рисунка», «Планшетный театр», «Волшебный лоскуток», «Ритмика».

В 2017 году детская школа искусств «Воскресение» вошла в престижный федеральный ТОП-50 лучших детских школ России, в прошлом году — в ТОП-100 лучших организаций дополнительного образования детей России. Здесь обучаются более тысячи детей из Кировского и близлежащих районов Волгограда.

В настоящее время продолжается реконструкция детско-юношеского центра, завершение которой планируется в январе 2018 года. После этого разнообразные секции и кружки смогут посещать до пяти тысяч детей, которые сегодня занимаются в других помещениях. Сразу после перевода детей в ГДЮЦ начнется реконструкция бывшего кинотеатра «Победа». Там будет создан детский многофункциональный творческий центр, отвечающий современным требованиям: в нем разместятся кукольный театр и кинотеатр, а также различные кружки и студии. Работа по расширению спектра детских секций также ведется и в районах области: в следующем году в Урюпинске начнется работа над созданием нового центра культурного развития, где будут дополнительно открыты кружки для детей. В этом году проведен ремонт Светлоярской, Палласовской, Городищенской детских школ искусств.