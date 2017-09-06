Уже в скором времени в Волгограде начнут устанавливать новые остановочные павильоны. Аукцион на обустройство 86 остановочных площадок на пяти городских магистралях в четырех районах Волгограда уже прошел. Участие в нём приняла всего одна компания – ООО «АльянсСтройКом», и в соответствии с законодательством с данной компанией будет заключен муниципальный контракт. Согласно конкурсной документации, установка современных остановочных павильонов и реконструкция посадочных площадок должны завершиться к ноябрю.

​Конкурсная комиссия, рассмотрев предоставленную единственным участником электронных торгов документацию, признала его соответствующим всем критериям отбора. После подписания муниципального контракта, ООО «АльянсСтройКом», имеющее достаточный опыт на рынке данных услуг, приступит к установке новых остановочных павильонов и работам по реконструкции посадочных площадок на проспектах им. В.И. Ленина и им. Маршала Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской.

Павильоны будут изготовлены из металла и закаленного ударопрочного стекла, для комфортного ожидания наземного общественного транспорта предусмотрены гранитные скамьи с удобными деревянным сидениями, а также современные урны для мусора. Остановочные конструкции оборудуют светодиодной подсветкой, датчиками освещенности и электронными информационными табло. Благодаря этому современному и удобному средству информирования, пассажиры смогут видеть время подхода автобуса или троллейбуса. Электронные табло на остановочных пунктах успешно используются в ряде крупных городов России. Принцип их работы основан на подключении к ГЛОНАСС: в Волгограде к этой системе навигации подключены порядка 425 новых удобных и безопасных автобусов большой и средней вместимости, а также троллейбусы. Наличие модулей подключения к ГЛОНАСС стало постоянным требованием к поставляемому в город новому общественному транспорту.

В ходе реконструкции 43 остановочные площадки, расположенные на магистральных улицах, где проходит наибольшее количество маршрутов общественного транспорта, также замостят тактильной плиткой. Это обеспечит удобство и безопасность передвижения слабовидящих и незрячих пассажиров. В качестве основного покрытия для остановочных площадок победитель аукциона должен использовать гранитную брусчатку, гранитную тротуарную и тактильную плитку или асфальтобетон.