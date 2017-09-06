Уже в 2018 году в Волгограде появится первый в области инновационный детский технопарк «Кванториум», который будет способствовать развитию детей от 5 до 18 лет в разных направлениях науки.

По поручению президента Владимира Путина по всей стране создаются детские технопарки «Кванториум». Волгоград попал в список мест, где разместится один из них. Наш город получил 72 млн. рублей из федеральных субсидий на создание инновационного парка. Свой вклад в бюджет инновационного проекта внесут и местные предприниматели, это обязательное условие для всех регионов, которые создают «Кванториум» с привлечением федеральных средств.

Итак, что же это за технопарк и с чем его едят?

«Кванториум» — детское пространство, настоящий «город будущего», где любой ребенок, склонный к изучению точных наук, инженерии и техники, сможет раскрыть свой потенциал и развить способности. В технопарке разместятся несколько обучающих зон: автоквантум, где ребята поработают над образцами беспилотной авиации, наноквантум — здесь можно «нахимичить» что-нибудь интересное, энерджиквантум — место создания учениками альтернативых источников энергии, а также хайтек, где детям предстоит поработать с 3D-принтером.

Первый в городе «Кванториум» разместится на двух площадках: в новом корпусе Волгоградского технического университета, куда будет легко добраться любому школьнику, ведь у него прекрасное расположение в центре города и транспортная доступность, а также на базе Приволжской детской железной дороги. Площадь будущего «Кванториума» составит около 1,5 тысячи квадратных метров.

Хотим напомнить, что это вторая попытка построить в Волгограде «Кванториум». Первая не увенчалась успехом: в прошлом году областные чиновники отказались поддерживать проект. Помощник общественного представителя «Агентства стратегических инициатив» в Волгоградской области Оксана Бабижаева рассказала, что когда «чиновники указали на дверь», была предпринята единственная в России попытка заявиться на субсидию только при участии бизнеса и общественности, но поддержка власти была обязательным условием. В этом году ситуация изменилась: уже новая команда сразу же «загорелась» проектом «Кванториум», и, как результат, регион получил огромную федеральную субсидию.

По словам представительства АСИ, открытия «Кванториума» волгоградцам можно ждать уже в 2018 году.