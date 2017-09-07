Ещё в одном районе города стали появляться новые игровые площадки для детей. Так, современные игровые городки будут установлены в шести дворах Тракторозаводского района, которые стали участниками общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Уже сейчас рабочие завершили монтаж конструкций в двух дворах, еще в двух работы продолжаются. На смену старым сооружениям приходят новые из современных и безопасных конструкций с качелями, горками, турниками и каруселями.

Так, во дворе по улице Набережная Волжской флотилии, 27 полным ходом идут дорожные работы. Подрядчики сняли старый асфальтобетонный слой, заменили старый бордюрный камень на новый, уже заасфальтированы пешеходные тротуары и сейчас дорожники готовятся к укладке дорожной одежды на проездах. Всего здесь будет отремонтировано 4332 квадратных метра дорожного покрытия. Рядом в зеленой зоне ведется монтаж конструкций будущей детской площадки, которая станет одной из самых крупных в Тракторозаводском районе.

Детский игровой комплекс представляет собой целый городок с домиками, горками, каруселями и другими развивающими элементами. В распоряжении малышей также будут песочница, качалка-балансир, качалка на пружине и подвесные качели. Для родителей здесь установили скамейки

Гарантийный срок на детские городки – 12 месяцев, в течение которого подрядчик берет на себя обязательства устранить поломки при их возникновении за свой счет. Однако, как уверяет подрядчик, этого не потребуется: устанавливаемые детские городки выполнены из современного антивандального материала, который при бережном отношении может прослужить не одно десятилетие. Оборудование не выгорает и не требует покраски.

Как пояснил директор МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» Александр Заборский: «В двух из шести дворах детские игровые комплексы уже установлены, еще в двух в настоящее время ведутся монтажные работы, которые будут завершены до конца текущей недели. На остальных двух дворовых территориях детские площадки появятся до 1 октября. Также во дворах появятся скамейки с урнами и ограждения».