Ещё в одном районе города стали появляться новые игровые площадки для детей. Так, современные игровые городки будут установлены в шести дворах Тракторозаводского района, которые стали участниками общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Уже сейчас рабочие завершили монтаж конструкций в двух дворах, еще в двух работы продолжаются. На смену старым сооружениям приходят новые из современных и безопасных конструкций с качелями, горками, турниками и каруселями.

фото с официального сайта администрации Волгограда

Так, во дворе по улице Набережная Волжской флотилии, 27 полным ходом идут дорожные работы. Подрядчики сняли старый асфальтобетонный слой, заменили старый бордюрный камень на новый, уже заасфальтированы пешеходные тротуары и сейчас дорожники готовятся к укладке дорожной одежды на проездах. Всего здесь будет отремонтировано 4332 квадратных метра дорожного покрытия. Рядом в зеленой зоне ведется монтаж конструкций будущей детской площадки, которая станет одной из самых крупных в Тракторозаводском районе.

Детский игровой комплекс представляет собой целый городок с домиками, горками, каруселями и другими развивающими элементами. В распоряжении малышей также будут песочница, качалка-балансир, качалка на пружине и подвесные качели. Для родителей здесь установили скамейки

Гарантийный срок на детские городки – 12 месяцев, в течение которого подрядчик берет на себя обязательства устранить поломки при их возникновении за свой счет. Однако, как уверяет подрядчик, этого не потребуется: устанавливаемые детские городки выполнены из современного антивандального материала, который при бережном отношении может прослужить не одно десятилетие. Оборудование не выгорает и не требует покраски.

Как пояснил директор МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» Александр Заборский: «В двух из шести дворах детские игровые комплексы уже установлены, еще в двух в настоящее время ведутся монтажные работы, которые будут завершены до конца текущей недели. На остальных двух дворовых территориях детские площадки появятся до 1 октября. Также во дворах появятся скамейки с урнами и ограждения».

фото с официального сайта администрации Волгограда
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