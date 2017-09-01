В Волгограде продолжаются работы по ликвидации свалок. На данный момент масштабные работы по очистке территории от несанкционированных свалок, вывозу твердых бытовых отходов, а также покосу травы и камыша организованы в Советском районе. Здесь с начала лета ликвидировано девять несанкционированных свалок, с которых вывезено около двух тысяч кубометров мусора. Особое внимание уделяется покосу сухой растительности: только за минувшую неделю в Советском районе выкошено травы и камыша на территории свыше 17 тысяч квадратных метров.

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Стихийная мусорная свалка в овраге за пос. Верхняя Ельшанка годами образовывалась из-за нерадивых жителей близлежащих домов и проезжающих мимо по трассе автомобилистов. Работы по очистке территории организовала районная администрация. В рамках муниципального контракта подрядной организации с помощью спецтехники предстоит очистить от твердых бытовых отходов порядка 4000 квадратных метров территории, вывезти 1500 кубометров мусора.

— Всего на территории Советского района будет ликвидировано 26 стихийных свалок общей площадью 55 гектаров, объем вывозимого мусора составит около 6000 кубометров, — рассказал начальник производственно-технического отдела МБУ «ЖКХ Советского района» Сергей Киреев.

Так, в частном секторе пос. Верхняя Ельшанка на пустыре между жилыми домами на протяжении многих лет располагалась мусорная свалка. С таким соседством местные жители мириться не стали и при поддержке районной администрации привели территорию в порядок.