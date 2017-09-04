А вы хотите прогуляться по родному городу и при этом узнать интересные факты из истории? Если да, то специально для вас в нашем городе проходят бесплатные пешеходные экскурсии, которые продолжат свою работу и осенью. Международный проект «Free Walking Tours», в рамках которого и проходят экскурсии, и профессиональные экскурсоводы Туристско-информационного центра Волгоградской области проведут 4 бесплатных пешеходных экскурсии по центру Волгограда и Севастопольской набережной в Красноармейском районе.

6 сентября 2017 года в 16:00 состоится бесплатная пешеходная экскурсия по улице Гоголя, которая в прошлом считалась деловым центром Царицына. Сбор участников экскурсии – на площади Павших борцов у знака «Нулевой километр».

13 сентября 2017 года в 16.00 начнется пешеходная экскурсия по Аллее Героев – одной из главных исторических улиц города. Сбор группы — у фонтана «Искусство» на верхней террасе Набережной.

20 сентября в 16.00 состоится бесплатная пешеходная экскурсия по улице Мира — первой восстановленной улице города. Сбор участников экскурсии – на площади Павших борцов у знака «Нулевой километр».

27 сентября в 16.00 бесплатная экскурсия пройдет по Севастопольской набережной. Встреча участников маршрута состоится у памятника В.И. Ленину в Красноармейском районе Волгограда.

Все пешеходные маршруты рассчитаны на 45-50 минут. Подробную информацию об участии в бесплатных городских экскурсиях можно получить у специалистов областного туристско-информационного центра по адресу: Волгоград, ул. Гагарина, 12, телефон (8442) 52-98-93, а также в туристско-информационном центре Красноармейского района по адресу: Волгоград, ул. Изобильная, 10.

Стоит отметить, что проект «Free Walking Tours» (в переводе с англ. — бесплатные городские пешие экскурсии) запущен во многих странах и успешно реализуется в таких городах, как Лондон, Париж, Берлин, Рим, Токио, Нью-Йорк, Барселона, Брюссель. В России этот проект широко представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Волгограде. Организатором проекта в нашем городе выступает ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов».

С момента запуска проекта в июне 2016 года прошло уже 45 экскурсий, которые объединили более 800 жителей и гостей города со всего мира, преследуя главную свою цель — показать туристам историю города-героя Волгограда и сделать знания о культурно-историческом наследии города доступными всем желающим.