Уже с 18 сентября пригородный поезд “Волгоград-1 – Шпалопропитка” изменит расписание. Как сообщают в пресс-службе ОАО “РЖД”, в волгоградском регионе Приволжской магистрали с 18 сентября 2017 года сокращается время нахождения в пути пригородного поезда на маршруте Волгоград-1 – Шпалопропитка. Изменения связаны с отменой остановок на ОП “Горная Поляна”, “Завод им. Кирова”, “Волгогрэс” и “Лесобаза”.

Стоит отметить, что пригородный поезд № 6213 Волгоград-1 – Шпалопропитка курсирует по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам. Отправление со ст. Волгоград-1 в 21:15, прибытие на ст. Шпалопропитка в 22:03 (на 8 минут раньше).

Общее время в пути составит 48 минут.