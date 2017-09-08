В Волгоградской области стартовала всероссийская природоохранная акция «Живи, лес!», которая продлится почти два месяца — до 31 октября. В список запланированных мероприятий включены: высадка новых насаждений на территории области, заготовка семян лесных и декоративных растений, уборка мусора, проведение эколого-просветительских уроков и выставок.

Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!» проходит во всех регионах страны при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства для привлечения внимания общества к проблемам восстановления, сохранения и приумножения лесных богатств России. Как рассказали в облкомприроды, в регионе главным мероприятием станет высадка деревьев в Калаче-на-Дону на площади в пять гектаров, работы запланированы на октябрь текущего года. Город украсят 20 тысяч саженцев акации белой.

Напомним, в ноябре 2017 года Калач-на-Дону и поселок Пятиморск станут центром торжеств, приуроченных к 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом и соединения фронтов. Это второй этап подготовки к празднованию Сталинградской Победы. 4 сентября губернатор Андрей Бочаров принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия Сталинградской Победы, которое прошло в Волгограде под председательством Дмитрия Рогозина.

В рамках природоохранной акции также планируется провести конкурс рисунков среди молодежи, лучшие работу станут основой для создания плакатов «Живи, лес!». Принять участие в мероприятиях сможет любой желающий.

Добавим, в прошлом году специалистами лесничеств, школьниками и волонтерами было заготовлено более 4,5 тонны семян лесных и декоративных растений, более 70 гектаров зеленых зон было очищено от мусора. В общей сложности в мероприятиях участвовало около четырех тысяч жителей области. Весной в Год экологии работниками лесного хозяйства волгоградского региона высажено более четырех миллионов деревьев лиственных и хвойных пород. Общая площадь новых зеленых зон составила 1000 гектаров.