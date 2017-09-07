Работы по техническому перевооружению участков теплотрассы сегодня организованы на территории всего областного центра. В рамках текущих ремонтов и инвестиционной программы ООО «Концессии теплоснабжения» идет замена более 36 км трубопроводов. Своевременная замена поврежденных участков сетей позволит улучшить качество оказания населению услуги горячего водоснабжения и обеспечить стабильную подачу тепла в многоквартирные дома в осенне-зимний период.

Сегодня в Волгограде осуществляется масштабная модернизация объектов теплового хозяйства, стартовавшая в мае 2017 года. Повсеместное обновление инженерных коммуникаций, снабжающих горячей водой и теплом жилые дома и социальные объекты города, ведется в рамках инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения».

В настоящее время работы развернуты на территории всех районов Волгограда. В рамках инвестпрограммы на данный момент реконструируется более 15 км трубопроводов, параллельно ведется замена участков теплосетей в ходе текущих ремонтов. Всего в работе находится свыше 36 км магистралей.

Так, по ул. Константина Симонова в Дзержинском районе обновляется участок магистрального трубопровода диаметром 500 мм, построен он был 30 лет назад. За время эксплуатации сеть существенно износилась. В рамках утвержденной инвестиционной программы ООО «Концессии теплоснабжения» организовали замену наиболее проблемного участка тепломагистрали протяженностью порядка 414 метров в однотрубном исчислении. Реконструкция теплотрассы позволит обеспечить качественную подачу тепла и горячей воды в 62 многоквартирных дома. В связи с реконструкцией теплотрассы будет ограничено движение транспортных средств по нечетной стороне дороги улицы им. 8-й Воздушной Армии в границах от улицы им. Константина Симонова до дома № 26 по ул. им. Константина Симонова до 20.00 часов 30 сентября. Объезд организован по ул. им. Константина Симонова, четной стороне дороги ул. 8-й Воздушной Армии.

На улице им. Толбухина ведутся работы по замене участка теплотрассы протяженностью 1,1 км. В связи с работами здесь также 30 сентября включительно ограничено движение в границах от ул. Краснополянской до ул. Зеленогорской. Объезд осуществляется по ул. Республиканской, Колпинской, Краснополянской, Зеленогорской.

Реконструкцией поврежденных участков теплотрасс инвестиционная программа не ограничивается. Одновременно в Волгограде ведется строительство трех современных газовых блочно-модульных котельных, одна из которых до конца текущего года заменит устаревшую мазутную котельную в поселке Южный Красноармейского района. Кроме того, осуществляется переустройство устаревшей котельной на ул. Атласова, 6, в результате чего теплом будут обеспечены 76 многоквартирных домов.

Такое масштабное обновление коммунальной инфраструктуры в Волгограде происходит впервые за несколько десятилетий. Только в этом году в модернизацию теплового хозяйства города компания «Концессии теплоснабжения» вложила порядка 1,85 млрд. рублей, всего же до 2019 года в реконструкцию системы теплоснабжения планируется вложить 6,4 млрд. рублей. Инвестиционное соглашение заключено сроком на 29 лет: Волгоград ждет поэтапное восстановление, модернизация и строительство новых инженерных систем и развитие сферы коммунального хозяйства в целом.

Учитывая значительные объемы работ по реконструкции трубопроводов, которые ведутся сегодня в Волгограде, часть потребителей могут испытывать временные неудобства в связи с ограничением подачи горячего водоснабжения в сентябре. Это вынужденная мера, в том числе благодаря которой будет возможно обновить сети и обеспечить волгоградцев качественным теплоснабжением зимой.