Ещё в одном парке будет обустроен «сухой» фонтан. На этот раз новый фонтан появится в зеленой зоне по улице 8-й Воздушной Армии. Уже сейчас подведены итоги конкурса на реконструкцию фонтана. В ближайшие десять дней с победителем будет заключен муниципальный контракт, по условиям которого на месте прежнего, давно не работающего гидротехнического сооружения в парке «Семейный» появится современный фонтан так называемого «сухого» типа со светодинамическим оборудованием и антивандальным настилом.

В середине сентября подрядчик приступит к работам. Во время работ старый фонтан и все его элементы будут демонтированы, а затем на этом месте будет смонтирован новый фонтан, отвечающий всем нормам безопасности.

По данным МБУК «Молодежный центр «21 век», который выступает заказчиком работ по реконструкции фонтанного комплекса в парке «Семейный», новый плоскостной светодинамический фонтан будет состоять из трех контуров, снабженных 60 форсунками. Внутри установят пенные фонтанные модули типа «Чейзер». Водяные струи будут бить в один ряд по каждому контуру. Высота пенных столбов составит от 20 сантиметров до трех метров в зависимости от выбранной программы.

Также проектом предусмотрена установка 64 подводных прожекторов, в каждом из которых должно быть не менее 12 мощных светодиодов. Струи фонтана окрасятся множеством цветов и оттенков. При этом водное зеркало, прожектора и форсунки закроют мощным керамогранитным и решетчатым оцинкованным настилом размером 605×605 мм. Это позволит защитить рабочие элементы гидротехнического сооружения от возможных повреждений.

Кроме того, новый фонтан будет обладать способностью плавно менять водную картину, чередуя статичные и динамические композиции, «играть» струями и светом. Добиться слаженности работы струй, синхронности всех элементов позволит современная электроника, а специализированная управляющая программа будет гибко настраивать график работы фонтанного комплекса.

Общая площадь фонтана составит 196 квадратных метров. Он станет главным украшением зеленой зоны в микрорайоне «Семь ветров».