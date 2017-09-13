Уже в октябре в Волгограде состоится благотворительный красочный забег, организованный Благотворительным фондом Елены Исинбаевой при поддержке движения «Юнармия».

Благотворительный красочный забег – это уникальный массовый спортивный праздник для Волгограда, главная цель которого – привлечь внимание жителей к благотворительной деятельности и занятиям спортом.

Стать участником забега может любой желающий, которому важно поддержать развитие массового спорта в нашем регионе, а также хочется стать частью большого яркого праздника. Забег состоится 7 октября 2017 года в 11:00 на Верхней террасе Центральной набережной. Все собранные средства пойдут на строительство спортивной площадки в «Центре психического здоровья детей и подростков» Волгограда.

Вместе с волгоградцами побегут начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации полковник Михаил Барышев, Олимпийский чемпион, начальник главного штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков, двукратная Олимпийская чемпионка, член МОК Елена Исинбаева и многие другие известные спортсмены.

Принять участие в благотворительной акции сможет любой желающий старше 14 лет, для этого нужно будет зарегистрироваться, внести благотворительное пожертвование и начать подготовку к забегу.

Забег планируется на дистанцию 5 200 м, маршрут пройдет от Верхней террасы Центральной набережной по парковой зоне ул. Чуйкова до памятника маршалу К. Рокоссовскому и обратно. На каждом километре трассы участников забега будет ждать красочный фейерверк из экологически чистых, сухих, натуральных красок. У каждого километра – свой цвет.

Все зарегистрированные участники получат стартовый набор, который будет в себя включать нагрудной номер, футболку и другие приятные памятные сувениры, а на финише – памятную золотую медаль.

Напомним, в 2015 году благодаря зарегистрированным участникам забега был проведен двухдневный спортивный праздник для 150 детей и детских домов Волгоградской области, а в 2016 году – построена спортивная площадка на территории Среднеахтубинского центра социального обслуживания населения.

Все подробности по регистрации и участию в Благотворительном красочном забеге – на сайте фонда.