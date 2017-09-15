В Красноармейском районе появится единый образовательный центр в сфере искусства, который создается на базе старейшей детской школы искусств №2. Центр объединит сразу два детских учреждения: Школу искусств № 6 и Школу искусств № 2. Такое решение позволит расширить перечень образовательных услуг по направлениям подготовки и даст новый импульс для развития сферы дополнительного образования в самом южном районе Волгограда.

Новое учреждение будет располагаться в трех помещениях, в которых сейчас находятся две школы искусств: на ул. 50 лет Октября, 19, на ул. Гражданской, 26а и на ул. Героев Малой Земли, 49. После преобразования жителям района, проживающим в доканальной и заканальной частях Красноармейского района, будут доступны все направления обучения по видам искусств, которые сегодня представлены в двух школах: «Музыкальное исполнительство» (фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка, флейта, саксофон), «Хоровое пение», «Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство», «Искусство театра (музыкальный и драматический театр). У воспитанников центра искусств появится возможность выбирать, в каком микрорайоне им удобнее посещать занятия. Если раньше для того, чтобы обучаться тому или иному искусству, ребятам приходилось ездить на другой конец Красноармейского района или поступать на то направление, которое может предложить только одна из школ, то теперь воспитанники учреждения смогут выбрать один из трех его филиалов.

Объединение двух школ в одно учреждение завершится к ноябрю текущего года. Создание единого образовательного центра в сфере искусства в Красноармейском районе позволит ввести дополнительные направления подготовки и увеличить количество воспитанников. Объединенный численный состав учащихся составит почти 1500 человек. Педагогический коллектив будет насчитывать в общей сложности более 100 человек.

Кроме того, дети и подростки Красноармейского района получат возможность заниматься и в нескольких творческих коллективах, среди которых ансамбль песни «Эдельвейс», ансамбль танца «Забава», художественный хор «Фантазия», камерный оркестр «Viva la musika!», коллектив-студия «Краски» и другие. Участники этих коллективов постоянно участвуют в праздничных мероприятиях на городских площадках, являются частыми гостями в детсадах, школах, ветеранских и других общественных организациях. 70% из них – лауреаты и дипломанты конкурсов, фестивалей, художественных выставок от районного до всероссийского и международного уровня. Имена нескольких учащихся уже внесены в летопись «100 юных талантов Волгограда».