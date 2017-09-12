В Кировском районе стартовала реконструкция трех участков тепломагистралей: на ул. Закавказской, ул. Кирова и на ул. Быстрова. В связи с проведением работ по замене тепловых сетей до 22 часов 8 октября запрещено движение транспорта по ул. Закавказской от ул. им. 64-й Армии до ул. Быстрова, по нечетной стороне ул. Кирова от ул. Козака до ул. Козьмы Минина и на пересечении улиц Подольской и Одоевского. Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам соседних улиц – 64-й Армии, Быстрова, Федотова, Козака, Козьмы Минина, переулка Школьного.

Тепловая магистраль диаметром 600 мм, расположенная в районе дома №4 на ул. Закавказской, питает 195 объектов, включая 150 многоквартирных домов. За 25 лет эксплуатации сеть изрядно износилась. В рамках инвестиционной программы ООО «Концессии теплоснабжения» здесь будет произведена реконструкция более 100 метров трубопровода.

В ходе работ вместо старых труб будут смонтированы новые трубопроводы в ППУ изоляции. Использование современной пенополиуретановой изоляции позволит увеличить срок эксплуатации и надежности сети, а кроме того, повысить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. В связи с ремонтом на месяц будет прекращено движение транспорта по ул. Закавказской от ул. им. 64-й Армии до ул. Быстрова. Объезд осуществляется по ул. им. 64-й Армии, Быстрова, Федотова.

Одновременно организованы работы по техническому перевооружению 160 метров теплотрассы диаметром 200 мм по ул. Кирова, 123. Движение транспорта будет запрещено по нечетной стороне ул. Кирова от ул. Козака до ул. Козьмы Минина, объезд – по улицам им. 64-й Армии, Козака, Минина.

Еще один участок сети длиной порядка 800 метров, который будет реконструирован в рамках инвестпрограммы, располагается вблизи жилых домов по ул. Быстрова, 84 и 84а. К этой теплотрассе подключено 16 жилых домов и один детский сад. Только за минувший отопительный сезон здесь было зафиксировано 4 порыва. В связи с заменой теплотрассы прекращается движение автомобилей на пересечении улиц Подольской и Одоевского, объехать перекрытый участок можно по улицам им. 64-й Армии, Быстрова, Федотова, переулку Школьному.

Работы на объектах проводятся в период выхода на плановый ремонт районной котельной квартала 1111. В связи с этим дополнительного отключения потребителей от горячего водоснабжения с целью замены данных участков теплотрассы не потребуется.

Общая протяженность заменяемых в рамках инвестпрограммы в Кировском районе сетей превышает 1,6 км в однотрубном исчислении. Помимо этого, специалистами организованы мероприятия по реконструкции двух центральных тепловых пунктов – № 4 по ул. Зины Маресевой и № 21 по ул. Закавказской.