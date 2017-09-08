В Городищенском районе состоялось открытие обновленного спортивного объекта, который предназначен для игр в футбол, баскетбол, волейбол и теннис. Площадка была открыта после ремонта.

В рамках реконструкции была проведена большая работа по обновлению спортивного объекта. Теперь он отвечает всем требованиям безопасности: мягкое покрытие выполнено из бесшовного наливного многослойного материала, площадка огорожена, оснащена освещением и видеонаблюдением. Заниматься здесь смогут воспитанники расположенного рядом ФОКа, школы №2, жители рабочего поселка.

Напомним, в Волгоградской области в 2015-2016 годах открылись ФОКи в Кировском районе Волгограда, Фроловском и Новониколаевском районах, более десятка универсальных спортивных площадок в Волгограде и Волжском по проекту благотворительного фонда Елены Исинбаевой, футбольное поле в Дубовке, физкультурный комплекс на базе Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Спортивные комплексы появились в Руднянском, Калачевском, Алексеевском районах, был капитально реконструирован стадион «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда, идет реконструкция стадиона «Темп».