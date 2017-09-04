Не только в Волгограде появляются новые спортивные площадки, но и в области. Так, новый спортивный объект был построен для юных футболистов в Орловском сельском поселении Городищенского района. Новый комплекс станет базой для подготовки местной детской футбольной команды и проведения матчей. В рамках открытия состоялась дружеская встреча между командами Орловки и волгоградского поселка Водстрой.

В этом году также планируется открытие многофункциональной спортивной площадки на территории физкультурно-оздоровительного комплекса в Городище и спортплощадки в Новожизненском поселении, возведенных по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

В настоящее время более 21 тысячи человек в Волгоградской области занимаются футболом, с 2015 года эта цифра увеличилась на 1611 человек, такие данные приводит комитет физической культуры и спорта. Для создания резерва молодых футболистов для клуба «Ротор-Волгоград» летом 2016 года принято решение о воссоздании единой профессиональной спортивной школы, эта работа уже ведется. В Волгоградской области в 2015-2016 годах открылись ФОКи в Кировском районе Волгограда, Фроловском и Новониколаевском районах, более десятка универсальных спортивных площадок в Волгограде и Волжском по проекту благотворительного фонда Елены Исинбаевой, футбольное поле в Дубовке, физкультурный комплекс на базе Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Спортивные комплексы появились в Руднянском, Калачевском, Алексеевском районах, был капитально реконструирован стадион «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда, идет реконструкция стадиона «Темп».