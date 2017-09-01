Волгоградцы в День города смогут понаблюдать за выступлением одной из лучших пилотажных групп — «РЕГИОН». Выступление пилотажной группы состоится 10 сентября в 18:00 в небе над Центральной набережной.

В этот день зрители увидят в небе 4 самолета, управляемые мастерами международного уровня, которые исполнят фигуры группового высшего пилотажа. Пилоты продемонстрируют синхронные «бочки» и эффектные роспуски, боевые развороты и перестроения на минимальных дистанциях, а также знаменитую «петлю Нестерова» и встречные проходы.

Для демонстрации лётного мастерства группа использует учебно-тренировочные самолёты L-39 Albatros, которые широко известны во всём мире. Лёгкие и манёвренные, эти крылатые машины развивают максимальную скорость до 900 км/ч.

Пилотажная группа создана и работает на базе «Ассоциации содействия развитию реактивной авиации» при поддержке Группы компаний «РЕГИОН». Основная цель этого некоммерческого проекта – возрождение традиции авиационных праздников и популяризация авиационных видов спорта.

Во время выступления на бортах самолетов будут установлены камеры, которые позволяют вести съемку даже на таких экстремальных скоростях. По итогам выступления пилотажная группа «РЕГИОН» разместит на сайте компании видео, благодаря которому каждый желающий сможет увидеть Волгоград с высоты птичьего полёта.

Дополнительная информация на сайте http://region-jt.ru/blog/ и на странице facebook https://www.facebook.com/region.jt/