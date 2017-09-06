В День города для гостей и жителей города будет организована праздничная программа «Ритмы мира», которую представит муниципальное учреждение культуры «Волгоградконцерт». В рамках концерта зрители смогут не только прослушать известные композиции, но и увидеть выступление ансамбля народных инструментов.

В программе прозвучат как известные композиции «Boogie-woogie», «Besame mucho», «Venus», так и совсем необычные: песня на китайском языке, африканские мотивы и многое другое.

Концерт состоится 10 сентября на Верхней террасе набережной им. 62-й Армии у фонтана «Искусство», с 16:00 будет выступать ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» под управлением Игоря Дорохова (солисты Михаил Ребров, Юлия Большакова, Наталья Долгалева), а в 17:00 программу продолжит муниципальный оркестр «Комбо-джаз-бенд» Анатолия Воронова (солистка Александра Соловьева).