В рамках празднования Дня города в Волгограде проходит парусная регата на «Кубок Сталинграда — 2017». Парусная регата проходит в течение двух дней 9 и 10. В акватории Волги можно было понаблюдать за одним из красивейших зрелищ этих дней — гонки парусных яхт. Участниками соревнования стали более 30 экипажей.

В соревнованиях принимают участие лучшие яхтсмены Волгограда, Волжского и Камышина. Одним из фаворитов гонки является судно «Сталинград», ведь именно экипаж этой яхты завоёвывает множество наград соревнований.

Парусная регата и в первый, и во второй день проходит в акватории Волги напротив Центральной набережной, а значит, все желающие могут в полной мере насладиться этим красивым зрелищем. К тому же, в первый день погода сопутствовала яхтсменам и подарила им ветер, который так необходим в этом виде спорта.

Паруса, наполненные ветром, несли яхты по водной глади, тем самым давая своим экипажам надежду на победу. Но, конечно, победа тут не главное, главное — само участие. А для зрителей главным является событие вообще, ведь не каждый день увидишь в акватории Волги яхты с белоснежными парусами. Если вы не смогли по каким-то причинам побывать на парусной регате, тогда смотрите наш фотоотчет.