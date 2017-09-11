В честь Дня города в центре Волгограда прошло множество интересных мероприятий, одним из которых стало выступлением пилотажной группы «РЕГИОН». Увидеть мастерство управления учебно-тренировочными самолётами L-39 Albatros волгоградцы могли 10 сентября.

Во второй день празднования Дня города в небе на Центральной набережной 4 самолета под управлением мастеров международного уровня выполнили фигуры группового высшего пилотажа. Во время выступления пилотажная группа «РЕГИОН» исполнила такие фигуры как: синхронные «бочки», роспуски, боевые развороты, перестроения на минимальных дистанциях, а также знаменитую «петлю Нестерова» и встречные проходы.

Пилотажная группа «РЕГИОН» выступает на учебно-тренировочных самолетах L-39 Albatros. Эти машины лёгкие и манёвренные и могут развивать скорость до 900 км/ч. Во время авиашоу командир группы поздравил волгоградцев с Днем города прямо из кабины самолета. Все те, кто в этот момент присутствовал на Центральной набережной, смогли услышать поздравления летчика, которые звучали из колонок центральной сцены.