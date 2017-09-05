В День города 9 и 10 сентября 2017 года Волгоград отметит 428-летие со дня своего основания. В рамках праздника запланировано проведение множества ярких мероприятий, главные из которых состоятся на территории Центрального района Волгограда.

При поддержке ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» 9 и 10 сентября 2017 года с 10 до 16.00 ч. в Волгограде будет организована работа мобильной туристско-информационной службы «ИНФ», волонтёры которой помогут гостям города сориентироваться в расположении культурно-исторических объектов и мест размещения, расскажут, как добраться до главных достопримечательностей Волгограда, а также проинформируют о программе праздничных мероприятий.

Волонтеры будут встречать гостей в самых популярных местах города: на Аллее Героев, Площади Павших борцов, Центральной набережной Волгограда, историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, ФГБУК «Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Во время работы волонтеры проведут социологический опрос гостей города о туристской привлекательности региона, который поможет выявить актуальные потребности и предпочтения туристов, а также проанализировать состояние туристической отрасли региона.