Во время празднования Дня города в центре Волгограда для безопасности и удобства горожан будут организованы парковочные места для автомобилей.

Так, 9 сентября свои автомобили можно будет припарковать на проезжих частях ул. Комсомольской (в границах от ул. Советской до проспекта им. В.И. Ленина), ул. Советской (в границах ул. 13-ой Гвардейской до Наумова), ул.Советской (в границах ул. Родимцева до ул. Комсомольской), ул. Наумова (в границах от улицы Советской до проспекта им. В.И. Ленина), ул. Глубокоовражной (в границах от улицы Коммунистической до ул Симбирской), ул. 7-ой Гвардейской (в границах от проспекта им. В.И. Ленина до ул. Чуйкова).

В воскресенье 10 сентября парковочные места будут организованы на Площади Павших Борцов (в границах от улицы Володарского до улицы Гоголя), ул. Гоголя (в границах от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина), ул. Володарского (в границах от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина), ул. Мира (в границах от улицы Ленина до улицы Комсомольской), ул. Комсомольской (в границах от ул. Советской до проспекта им. В.И. Ленина), ул. Советской (в границах ул. 13-ой Гвардейской до Наумова), ул. Советской (в границах ул. Родимцева до ул. Комсомольской), ул. Наумова (в границах от ул. Советской до проспекта им. В.И. Ленина), ул. Глубокоовражной (в границах от ул. Коммунистической до ул. Симбирской), ул. 7-ой Гвардейской (в границах от проспекта им. В.И. Ленина до ул. Чуйкова).

Кроме того, на период проведения праздничных мероприятий рекомендуется использовать площадки крупных торговых объектов «Стройград», «Пирамида», «Европа-Сити-Молл».

Напомним, в рамках празднования Дня города состоится чемпионат России по фристайл-мотокроссу, легкоатлетический пробег «Волгоградская миля», всероссийский конкурс-фестиваль современного искусства «Волгоград – город спорта, город-мечта!», парад невест и много другое. Вечером на главной сцене центральной набережной выступит популярный коллектив «Уматурман». По традиции праздник завершится красочным фейерверком.