Уже в эти выходные Волгоград отпразднует свой 428-й День рождения! Мероприятий пройдет очень-очень много, и чтобы вас не пугать километровым списком, мы решили более подробно рассказать о самых ярких событиях.

Встречайте 10 самых топовых мероприятий, посвященных празднованию дня города Волгограда в 2017 году от календаря «Живого Волгограда».

№ 10

Открывает наш топ Выставка-конкурс цветов. Пройдет она на верхней террасе Центральной Набережной 9 сентября с 9:00 до 12:00. Здесь свои работы представят не только флористы, но и селекционеры.



№ 9

Городской турнир «Street WorkOut – 2017«. Куда же без спорта? Ведь, как говорится, здоровье в порядке — спасибо зарядке!

Турнир по уличному воркауту пройдет сразу по двум видам — фристайл и троеборье. Так что тем, кто неравнодушен к активному образу жизни — любительскому или профессиональному спорту, добро пожаловать 9 сентября на верхнюю террасу Набережной. Начало – в 15.00 на площадке воркаут.



№ 8

А мы всё ближе к победителю. 8-й номер нашего списка — Второй семейный карнавал. Начало 9 сентября в 10:30 на площади Советской. Участников карнавала будут встречать яркие сказочные персонажи, вовлекая в атмосферу праздника. А далее карнавальная колонна в сопровождении ростовых кукол и аниматоров пройдет вдоль улицы Рабоче-Крестьянской в сторону парка «Сказка» Ворошиловского района. Там на центральной сцене гостей и участников праздника будут ждать концерт и розыгрыш призов.



№ 7

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче-2017 в Волгограде. Программой предусмотрены массовые молодежные и спортивные мероприятия, флешмобы, мастер-классы, акции, направленные на защиту окружающей среды. 9 сентября, начало в 15:00, Верхняя терраса Центральной Набережной (но если вы вдруг приедете пораньше, не переживайте, активностей на Набережной будет много, и вы определенно найдете, чем себя занять).



№ 6

Выставка современных образцов пожарно-спасательной техники. Машинки любят и взрослые и дети, а когда удается возможность побывать внутри, почему бы ею не воспользоваться? Тем более, если это спецтранспорт (автомашины, на которых ежедневно спасают людей). Организаторы ждут вас 9 сентября на площади Павших борцов с 09:00 до 13:00.



№ 5

Регата «Кубок Сталинграда – 2017». В акваторию Волги рядом с Центральной набережной выйдут более 30 крейсерских яхт. Главные надежды местных яхтсменов связаны с судном «Сталинград». По словам организаторов конкурса, яхта традиционно собирает почти все награды соревнований. Регата начнется 9 сентября в 11:30. Гонки по Волге продолжатся 10 сентября в 11:00.



№ 4

А ведь хочется не только зрелищ, но и хлеба. Так вот, специально для обжорок, гурманов, ЗОЖников, сладкоежек, поваров и не очень :) Гастрономический фестиваль «Вкусный город-Волгоград».

Уникальный фестиваль еды, который познакомит волгоградцев и гостей города с гастрономическим многообразием нашего города.

В программе: Квест для детей «Вкусные сокровища», Шоу бармена — искусство флейринга, Мастер-класс по изготовлению вкусных букетов, Битва шеф-поваров Поволжья, приготовление самого большого салата по-волгоградски и многое другое. Запоминай: 9 сентября, Комсомольский сад, начало 12:00, .



№ 3

И наш бронзовый призер — Выступление пилотажной группы «Регион», 10 сентября 18:00, Центральная Набережная. Это одна из лучших пилотажных групп России, 4 самолета L-39 Albatros под управлением мастеров международного класса исполнят фигуры группового высшего пилотажа. Так, зрители увидят знаменитые синхронные «бочки», эффектные роспуски, боевые развороты, перестроения на минимальных дистанциях. Гвоздем шоу станет знаменитая «петля Нестерова».



№ 2

И вот мы уже совсем близко подошли к победителю. А значит, самое время рассказать о мероприятии, которое, на наш взгляд, железно занимает 2 место. Описать его можно тремя словами: яркое, зрелищное, захватывающее! Драйв и рев моторов… Да, это он!

— Чемпионат России по мотокросс-фристайлу.

Соревнования пройдут 9 и 10 сентября на набережной 62-й Армии, начало соревнований 16.00 и 15.40 соответственно. В рамках турнира у каждого спортсмена будет по 80 секунд для того, чтобы продемонстрировать технику владения мотоциклом, качество использования парка и стиль исполнения трюков. Кроме того, у каждого гостя будет возможность сфотографироваться со спортсменами, получить автограф и почувствовать себя настоящим FMX-райдером, сделав фотографию на мотоцикле райдера.



№ 1

И что мы вам оставили на десерт? Правильно, Гала-концерт «Волгоград – арена Побед!» и праздничный салют. По нашему мнению, именно это мероприятие — самое долгожданное у волгоградцев. Оно и понятно, ведь выступит на нем российская рок-группа из Нижнего Новгорода «Уматурман». Музыканты исполнят для волгоградцев всеми любимые песни: «Прасковья», «Проститься», «Ночной дозор», конечно же, «Ума Турман» и многие др. Пройдет концерт с 19-00 до 22-00, а в 22-00 не переключайтесь :) ведь там же, на Нижней террасе набережной можно будет увидеть яркий, праздничный салют!



Напоминаем, в данном ТОПе мы выбрали только 10 самых вкусных, на наш взгляд, мероприятий на день города в Волгограде. А вот чем еще необычным, ярким и интересным порадуют нас организаторы в эти праздничные выходные — смотри в нашем календаре (там есть полный список). Ещё больше мероприятий, событий и развлечений!