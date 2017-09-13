В этом году участниками ежегодной всероссийской акции «Парад студенчества» станут порядка восьми тысяч первокурсников из 28 учебных заведений региона. Молодежное шествие пройдет 16 сентября от Волгоградского Нового экспериментального театра до нижней террасы Центральной набережной, где развернутся основные торжества. Начало мероприятия в 13:00.

По данным комитета молодежной политики Волгоградской области, впервые студенты региона присоединилась к масштабному событию в 2015 году, и теперь это красочное шествие для тысяч первокурсников по традиции открывает учебный год. Главным событием мероприятия в этом году станет флешмоб, посвященный Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В октябре в Сочи он соберет порядка 20 тысяч человек из 150 стран мира. Волгоградскую область на масштабном международном мероприятии представят 150 лидеров молодежной политики и 90 волонтеров.

В рамках торжественной части мероприятия города-участники соединит телемост, а кульминацией станет произнесение клятвы первокурсников и исполнение гимна студенческой молодежи Волгоградской области. Завершится парад студенчества концертной программой, которую подготовят творческие коллективы вузов.

Организаторами мероприятия выступают региональные комитеты молодежной политики, образования и науки, Совет ректоров вузов Волгоградской области, образовательные организации высшего и профессионального образования региона.