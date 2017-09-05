Подрядная организация приступила к завершающей стадии строительства музея «Россия. Моя история». Рабочие уже приступили к монтажу мультимедийных систем, которые обеспечат информационное содержание экспозиций нового интерактивного музея «Россия. Моя история», возводимого в пойме реки Царица. Современное уникальное оборудование — более 300 видеопроекторов, интерактивных столов и панелей — прибыло накануне в Волгоград.

В настоящее время (как и планировалось заранее) завершены работы по возведению здания музея, готова кровля, смонтирован и отделан фасад. Он устроен из декоративных панелей, выполненных в стиле тематических садов «Узоры России». Завершены работы по устройству внутренних инженерных систем, монтажу ферм-балок по экспозициям музея. Специалисты Фонда Гуманитарных Проектов приступили к техническому оснащению музея, установке и монтажу мультимедийного оборудования.

Экспозиция нового музея охватит историю России от «Рюриковичей» до сегодняшних дней, объединив 42 исторических периода. Кроме федеральной составляющей, будет представлен и региональный краеведческий аспект, начиная с доисторического периода нашего края до новейшей истории. Кроме того, интерактивный музей станет площадкой для проведения различных мероприятий самого высокого уровня, включая концерты. Напомним, регион вошел в число первых десяти субъектов РФ, где строится интерактивный музей «Россия. Моя история». Экспозиция будет оснащена голограммами, сенсорными экранами, лайтбоксами и аудиогидами. В здании приступают к монтажу проекционного купола и видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями. Уникальность строящегося объекта отметил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, который в ходе посещения объекта подчеркнул важность реализации проектов для подрастающего поколения.

Отметим, в области комплексно решаются вопросы, связанные с повышением качества работы учреждений культуры. Первым значимым результатом стало открытие после реконструкции выставочного зала музея ИЗО имени Ильи Машкова. Развивается культурно-патриотический центр на Мамаевом кургане: выделены федеральные средства на реконструкцию памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы». Добавим, также в этом году впервые за последние несколько лет из федерального бюджета выделено более 44 миллионов рублей на сохранение объектов культурного наследия. Средства пойдут на реконструкцию «Старой Сарепты» и обновление районных учреждений культуры.

фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области