Реконструкцию волгоградского ГДЮЦа должны завершить уже в начале 2018 года. До конца этого года рабочие должны завершить все общестроительные работы, в январе следующего приступить к монтажу и пуско-наладке специального оборудования. После территория, прилегающая к обновленному детско-юношескому центру, должна быть приведена в порядок.

На данный момент все работы выполняются качественно и идут строго по графику. Контракт по проведению всех работ завершается до 1 февраля 2018 года, затем объект будет сдан в эксплуатацию и передан детям. В обновленное здание ГДЮЦа будет переведено большинство кружков, которые сегодня работают в «Победе».

Фасад ГДЮЦа уже отреставрирован более чем на 85%. Заменены поврежденные участки плит из природного камня, выполнена их очистка. Тот же материал использован и в отделке подпорных стен центра, расположенных по всему периметру сооружения и восстановленных на 80%. Продолжается комплекс мероприятий по монтажу современных систем жизнеобеспечения здания, особое внимание уделяется вопросам безопасности: установке систем вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации, пожаротушения. Внутри здания идут отделочные работы, в кружковой части установлены подвесные потолки, выполняется устройство полов, оборудуются зрительный зал и сцена ДЮЦа. На 90% выполнены работы по устройству брусчатки на площади парадов и перед центральным входом в здание.

Как подчеркнул губернатор, при реконструкции городского детско-юношеского центра применяются самые современные технологии и оборудование: «Это будет один из лучших дворцов детства на территории Российской Федерации и Южного федерального округа», — сделал акцент Андрей Бочаров.