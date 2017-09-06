Очередной этап обновления завершается на одном из ключевых объектов ООО «Концессии водоснабжения». Главная канализационная насосная станция (ГКНС) перекачивает по лежащим на дне Волги дюкерам сточные воды на станцию аэрации – очистные сооружения канализации на острове Голодный. На ГКНС поступают стоки шести районов Волгограда: Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского, Центрального и Советского. Станция обслуживает около 750 тыс. горожан.

Мощность станции превосходит 50 остальных канализационных насосных станций города-героя Волгограда. Объект был введен в эксплуатацию в 1975 году и с тех пор ни на один день не останавливал работу. Впервые за 42 года на ГКНС происходит масштабная модернизация оборудования, устаревшего за эти годы и морально, и технологически.

В ходе модернизации ГКНС завершится установка немецких решеток как грубой, так и тонкой очистки с прозорами 40мм и 6мм. Данная мера позволит значительно уменьшить размеры проходящих сквозь решетки фракций, сделав проникновение нежелательных элементов практически невозможным. Это сохранит дюкеры в надлежащем состоянии на более длительный период и сэкономит потребление энергии за счет снижения напора, необходимого для движения стоков.

Появится и современная система управления SCADA, предназначенная для дистанционного контроля над всеми процессами. С ее помощью оперативность управления насосной станцией выйдет на совершенно новый уровень.

План работ на ГКНС подразумевает и замену трёх старых насосных агрегатов на более технологичные современные аналоги марки Flygt. Параллельно продолжается замена двух напорных канализационных коллекторов диаметром 1200 мм, идущих от ГКНС до камеры переключения №1, общей протяженностью 164 м. Продолжается обновление абсолютно всей запорной арматуры (задвижек и шиберов), производится монтаж спирального конвейера. Завершение всех вышеперечисленных работ намечено на начало октября.

«Целью работ является перенос механической фильтрации воды с очистных сооружений острова Голодный на правый берег Волги и минимизация объемов мусора в новых коллекторах. Прежнее оборудование было установлено в 1975 году, в год постройки самой насосной станции. За время его эксплуатации оно достигло как морального, так и физического износа. Для новых решеток характерно высокое европейское качество, всё оборудование изготовлено исключительно из нержавеющей стали и прослужит городу более 20 лет. В настоящее время меняется три насосных агрегата из шести, объем энергопотребления которых существенно ниже. Старое оборудование навсегда выведено из эксплуатации по причинам своей неэффективности и устаревания. Сегодня на станции прошел пробный пуск нового оборудования, который можно с гордостью считать успешным. К концу месяца эксплуатацию будут введены два новых насосных агрегата. Модернизация насосной станции приведет к повышению надежности и энергоэффективности ее работы», — рассказал руководитель управления капитального строительства и перспективного развития ООО «Концессии Водоснабжения» Сергей Канаев.

Обновление ГКНС – один из важных этапов инвестиционной программы «Концессий водоснабжения», который позволит не только сохранить экологическое равновесие региона, но и улучшить его состояние. Реализация инвестиционной программы в рамках заключенного концессионного соглашения осуществляется с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов. Что немаловажно, все реконструируемые объекты, а также все новые объекты, построенные за время действия концессионного соглашения, останутся в собственности города.