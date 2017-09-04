Уже на этой неделе предприниматели начнут заключать новые договора на аренду торговых мест. На прошлой неделе прошла встреча арендаторов торговых площадей с руководством МУП «Центральный рынок», под управление которого перешел имущественный комплекс Ворошиловского рынка. Во время встречи предприниматели получили ответы на интересующие их вопросы, главным из которых стала возможность продолжения работы на прежнем месте и сроки предстоящей процедуры заключения договоров аренды торговых мест, а также перспективы развития муниципального предприятия. В диалоге приняли участие несколько десятков предпринимателей и продавцов.

Решение об объединении двух рынков было принято весной текущего года в целях сокращения административно-управленческих затрат на организацию работы двух аналогичных муниципальных предприятий. После перехода в хозяйственное ведение МУП «Центральный рынок» крупная торговая площадка в Ворошиловском районе получила стимул для развития. Если до объединения здесь от силы официально работали 60–70 предпринимателей, то сегодня количество арендаторов торгового места достигло 115. Всего эта площадка способна разместить до 160 продавцов.

В рамках формирования комфортной городской среды впервые за последние десятилетия город планомерно реализует комплексный подход к развитию торговой сферы: делает ее комфортной, безопасной и эстетичной, а уход с рынка нарушителей будет способствовать развитию легального бизнеса и здоровой конкуренции, предприниматели смогут работать в прозрачных и единых для всех условиях.

Примером может послужить организация современной торговой галереи нового формата на месте старого «Новороссийского рынка», которым привыкли пользоваться жители микрорайона. Сегодня там завершаются работы по благоустройству, и уже в середине сентября галерея откроет двери для своих покупателей.