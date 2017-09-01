«Автоледи-2017», промо-акция «Супер мама и папа», кулинарное шоу «Батон», турнир по дартс, игра ФК «Ротор-2» и ФК «Зоркий»… Какими же ещё мероприятиями порадуют нас первые выходные осени? Читайте в нашей статье. «Календарь событий» собрал для вас только самые вкусные. Планируем, выбираем, посещаем.

1 сентября

10:00 – 18:00 — Музей-панорама «Сталинградская битва», выставка «Дружба, закаленная в боях»

10:00 — Волгоградская областная детская библиотека, музыкально-поэтический праздник «С книжкой в школьную страну»

11:00 — Парк аттракционов «Сказка», игровая программа «Веселые уроки»

13:00 — Музей Эйнштейна, мастер-класс «Лизуны: мы такие разные»

13:00 — Ворошиловский торгово-развлекательный центр, школа супергероев

16:00 — Стадион «Зенит», игра ФК «Ротор-2» и ФК «Зоркий»

16:00 — МУК «ККиО им. Ю. А . Гагарина», танцевальная площадка «С заботой о Вас!»

17:00 — Антикафе «Посиделки», День Знаний в Антикафе Посиделки

18:00 — ТРК “Комсомолл”, нескучные уроки

18:00 — Креативное пространство «ИКРА», ЭКО-Party в икре

20:00 — МУЗКОНВЕЙЕР КРИСТАЛЛ, Mistery Party

20:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, автокинотеатр — «Пекло» и «Приходите завтра…»

20:00 — Рестобар «Мама Норка Папа Бобер», выступление «Мадрид» и «doublE’motion»

21:00 — HARAT’S PUB, Пятница по Фрейду вместе с Harat’s Pub

21:30 — Бар «Понеслось», Megapolis в Понеслось

22:00 — Арт-бар «Белая лошадь», выступление группы «Например».

2 сентября

08:30 — ЦПКиО, Йога в парке

09:00 — Парк «Волжский» мото трек, Easy level − Волжский забег

09:00 — Музей-панорама «Сталинградская битва», Parkrun еженедельный утренний забег на 5 км

10:00 — Площадь Павших Борцов, Городской конкурс водительского мастерства «Автоледи-2017»

11:00 — Центральная площадь р.п. Елань, III областной фестиваль-конкурс «Голос моей России»

11:00 — Киберспортивный комплекс «Сyberarena Волгоград», Открытие киберспортивного комплекса

11:00 — Парк дружбы: Волгоград-Баку, Промо-акция «#СуперМамаПапа»

11:00 — Волжский, ул.Оломоуцкая, 37, Субботник «Зелёная Россия»

13:00 — Музей Эйнштейна, Мастер-класс «Лизуны: мы такие разные»

14:00 — Старая Сарепта, Исторический квест «Царицынский роман»

16:00 — ТРК Волгамолл, «Матчевая встреча ВОЛГОГРАД vs ВОЛЖСКИЙ»

16:00 — ТРЦ Акварель, Кастинг на конкурс «МОДЕЛЬ ГОДА»

17:00 — Комсомольский сад, Городской свободный микрофон «5 минут славы»

19:00 — М студия — Волжский, Сальса вечеринка в Волжском

19:00 — Площадь Советская, Социально-танцевальная вечеринка «OPEN-AIR 2017»

20:00 — Арт-бар «Белая лошадь», COVER PARTY

20:00 — МУЗКОНВЕЙЕР & КРИСТАЛЛ, FEAR FEST

20:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «К чёрту на рога» и «Залечь на дно в Брюгге»

20:00 — Рестобар «Мама Норка Папа Бобер», Выступление «Vogbrass» и «Зефир» 20:00 — стейк-хаус «Bar&Grill», Громкое закрытие летнего сезона

21:00 — HARAT’S PUB, Группа «NAPRIMER»

3 сентября

08:30 — ЦПКиО, Йога в парке

10:00 — Волгоградский ДЮЦ, Первый организационный сбор Биологического Клуба

10:00 — Спортзал ВолГАУ, Турнир по дартс «Сентябрьфест 2017»

10:00 — 15:00 — ул. Набережная 62-й Армии (у фонтана Дружбы Народов), Этап международного благотворительного проекта «Забег добрых дел» в помощь “детям-бабочкам!”

10:00 — 17:00 — КСК «Золотая подкова», Соревнования по конному спорту. Чемпионат и Первенство города Волгограда по конкуру и выездке

11:00 — Волгоградская областная библиотека им. М. Горького, «Что? Где? Когда?»

12:00 — На привокзальной площади города, у памятника самолету МиГ-21, на месте трагедии около остановки «Лесобаза», Акции, посвященные памяти погибших и пострадавших в террористических актах на территории России

12:00 — Волгоград, проспект Ленина 65, Дворец спорта, Торжественное закрытие XXIV Всероссийских соревнований по боксу класса «А»

13:00 — Музей Эйнштейна, Мастер-класс «Лизуны: мы такие разные»

15:00 — парк им. Ю.Гагарина, Кулинарное шоу «Батон»

16:00 — ТРЦ Акварель, Кастинг на конкурс «МОДЕЛЬ ГОДА»

19:00 — Арт-бар «Белая лошадь», HOT ROCK GIG

20:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — День «СЕМЕЙНОГО КИНО»

На этом у нас всё.

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До новых встреч, ваш Живой Волгоград!