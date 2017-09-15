Теперь за передвижениями общественного транспорта Волгограда можно следить с помощью сервиса “Яндекс.Транспорт”. Взаимодействие с компанией “Яндекс” было организовано для повышения информированности жителей о работе общественного транспорта в волгоградском регионе. С помощью сервиса можно получить все данные о движении автобусов и троллейбусов. В систему вошли сведения о 79 муниципальных маршрутах.

Зайдя в сервис “Яндекс.Транспорт”, можно не только получить информацию о том, где сейчас находится нужный вам автобус или троллейбус, но и подобрать альтернативный маршрут, если вам необходимо сиюминутно выдвинуться в путь. Сервис позволяет отслеживать движение общественного транспорта по маршруту, а также получать информацию о времени его прибытия. Для каждой остановки приведен список актуальных маршрутов. С помощью приложения можно проложить нужный маршрут, введя начальный и конечный адреса или отметив точки на карте. Приложение учитывает варианты проезда на всех видах общественного транспорта.

Договоренность о сотрудничестве между регионом и компанией достигнута в июне текущего года на встрече заместителя губернатора — председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александра Сивакова и советника вице-президента по корпоративным отношениям ООО «Яндекс» Антона Петракова, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. За этим последовала работа по предоставлению навигационных данных. Комитетом информационных технологий было заключено соглашение о сотрудничестве с компанией.