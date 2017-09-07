Совсем недавно в Волгоград приехал отдохнуть от московского лета и ритма жизни успевший наделать шума волгоградский художник, известный под псевдонимом Philippenzo Madonnaro. «Живой Волгоград» воспользовался своим шансом и встретился с Филиппом.

Его авторские работы украшают улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Туниса, Новокузнецка, Флориды, Нью-Йорка, Минска. В центре Волгограда тоже есть арт-объект художника – 3D рисунок недалеко от здания музкомедии, которое давно облюбовали жители Волгограда. Однако в родном городе Philippenzo теперь гость редкий.

«Я перебрался в Москву, потому что в Волгограде очень «затхлый воздух». Но постоянно возвращаюсь… Знаете, исповедую принцип «неиссушения земли», ведь если все будут только уезжать и увозить с собой «мозги», то все иссякнет. Я возвращаюсь и привношу свою лепту в облагораживание культурного поля».

Семена современной культуры на земле Волгограда приживаются тяжело, но художник не сдается. Одним из самых заметных своих начинаний считает первомайскую «Монстрацию», которая проходит в Волгограде уже во второй раза и традиционно собирает десятки восторженных волгоградцев.

««Монстрация» — это продолжение традиций демонстрации. Творческая молодежь продолжает традиции Первомая, доводя их до большего абсурда, и в будущем году уровень идиотизма мы будем повышать».

Philippenzo и своей собственной манерой обзавелся, назвав ее «техникой высокого дриппинга». Кстати, один из плакатов, выполненных в этой технике, уже красуется в центре Волгограда. И таких плакатов из серии «Опыт» у него целая коллекция.

«Выдержать систему нашего художественного образования — это загубить в себе талант. Я говорю о рамках академизма, который ограничивает восприятие и поиски своего творческого стиля. А вот в Британской школе дизайна, где я учился, такого нет. Там дают отправную точку, поощряют творческие поиски. Техника «высокого дриппинга» появилась как раз во время обучения в школе. Я в этой технике реализую свое творческое начало и техническое образование, стремление к какой-то упорядоченности с элементами хаоса».

Кстати, этот fine art продается. Выведать у Philippenzo размер его ежемесячного дохода не удалось, однако он не скрывает, что именно своим художественным творчеством зарабатывает на жизнь.

«Приходится иногда рисовать на заказ, но даже в таких проектах я пытаюсь выразить себя. Я считаю, если человек приходит к художнику, он приходит за его видением. Я убежден, что люди культуры являются зеркалами реальности, и если они не тыкают в болевые точки общества, то они не художники. Художники должны сталкивать обывателя с глубинными или новыми вопросами жизни».

Таким зеркалом является и новый проект «Батя, не жюжжи». Надписи подобного содержания появились на улицах Москвы, Волгограда, и это только начало.

«Лозунг навеян реалиями сегодняшнего дня, когда общество поняло, что старая школа потеряла связь с молодым поколением. Оно нас не слышит, не понимает. Это процесс естественный — борьба нового со старым. Извечное колесо сансары».

Есть у Philippenzo идеи исключительно для волгоградских реалий, хотя художник и признается, что он «человек мира» и за культурной жизнью родного города не следит.

«Я очень хочу расписать унылую стену у причала. Пригласить художников из Москвы, Питера, Екатеринбурга… и вместе с ними сделать это, но нужны деньги… Пока эта идея не очень интересна властям, слишком много дел в преддверии чемпионата, но к концу осени, думаю, этот вопрос опять буду поднимать».

Это если говорить о глобальном, а пока в город вместе с Philippenzo приехал целый набор объектов современного уличного искусства. Это банки «Запрещенки» и гипсовые хинкалины новосибирца Артема Лоскутова, позолоченный сосок Амалии Затари, постеры с «Историей болезни» Саши Горохова и целый ворох стикеров американского художника Марка Савиано, и теперь они стремительно распространяются по центру города. Отношение к подобным арт-объектам как со стороны властей, так и со стороны местных жителей — не однозначное, но у художника и на этот счет есть свое мнение.



«Каждый воспринимает арт-объекты индивидуально. Меня же волнует тема ограничения свободы, тема навязываемых идеалов. С одной стороны все эти попы, менты, чинуши, учителя, которые говорят: «Так жить не нужно, живите вот так»… С другой — народ… Ленивый, безынициативный, бескультурный и порой вовсе не умный. Я тоже южанин и очень ленив, но стараюсь себя перебарывать».

И борьба эта не прекращается. В числе ближайших проектов — закончить портрет Довлатова в Нью-Йорке, съездить на фестиваль 3D рисунков во Флориду, посетить еще массу стран, делать то, что страшно. Не бояться вызовов, которые бросает жизнь, художник желает и волгоградцам.

«Нужно быть открытым окружающему миру и быть смелым, чтобы постигать этот мир. За первым шагом начинается движение вперед».