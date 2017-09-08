Уже в эти выходные Волгоград будет праздновать свой 428-й День рождения. В честь этого в городе пройдет немало праздничных мероприятий, в основном, они будут сосредоточены в центре Волгограда. Для безопасности и удобства горожан в Центральном районе будет ограничено движение автотранспорта.

​Так, с 20:00 8 сентября до 19:00 9 сентября будет перекрыт проезд на площади Павших Борцов и на автомобильной дороге от ул. Мира в границах ул. Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической и проспекта им. В.И. Ленина.

С 20:00 8 сентября до 24:00 10 сентября проезд будет закрыт на ул. Краснознаменской в границах проспекта им. В.И. Ленина до Набережной им. 62-й Армии, на Набережной им. 62-й Армии в границах ул. Степана Разина и 7-ой Гвардейской, ул. Советской в границах ул. Краснознаменской до Комсомольской, ул. Чуйкова от ул. Краснознаменской до Комсомольской, ул. Комсомольской в границах Набережной 62-ой Армии до проспекта им. В.И. Ленина.

Также, с 20:00 до 23:00 10 сентября проезд автомобилей будет ограничен по проспекту В.И. Ленина в границах ул. Кубинской до ул. Краснознаменской и ул. Комсомольской в границах ул. Пархоменко до ул. Советской.

Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам ул. Краснознаменской, Коммунистической, 7-ой Гвардейской, проспекта им. В.И. Ленина, Пархоменко, Невской, Кубинской.