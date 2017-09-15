В эти выходные пройдут ещё два масштабных мероприятия – «Парад студенчества» и «Кросс наций», на время подготовки и проведения которых движение транспорта в центре города будет временно ограничено.

​С 20.00 часов 15 сентября до 16.00 часов 16 сентября будут ограничены остановка и стоянка транспортных средств на Площади Павших борцов и на автомобильной дороге улицы Мира в границах, обозначенных улицами Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической, проспектом им. В.И. Ленина.

С 07.00 часов до 16.00 часов 16 сентября ограничат движение транспортных средств на Площади Павших борцов и на автомобильной дороге улицы Мира в границах, обозначенных улицами Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической, проспектом им. В.И. Ленина.

Движение, остановка и стоянка транспортных средств будут ограничены:

с 10.00 часов до 17.00 часов 16 сентября по автомобильной дороге улицы им. Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской,

с 10.00 часов до 17.00 часов 16 сентября по автомобильной дороге улицы Краснознаменской в границах от улицы Советской до Набережной 62-й Армии,

с 10.00 часов до 17.00 часов 16 сентября по автомобильной дороге улицы Набережной им. 62-й Армии в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской.

Движение транспортных средств будет ограничено в промежуток времени с 13.00 часов 30 минут до 14.00 часов 30 минут 16 сентября по мере прохождения колонны людей с пешеходной зоны Аллеи Героев через автомобильные дороги проспекта им. В.И. Ленина и улицы Советской.

Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской.

В связи с подготовкой и проведением Всероссийского дня бега «Кросс наций – 2017» будут ограничены движение, остановка и стоянка транспортных средств с 06.00 до 15.00 часов 16 сентября по автомобильной дороге улицы им. Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы 13-й Гвардейской, по улице им. В.И. Ленина в границах от улицы Чуйкова до верхней террасы Набережной 62-й Армии, по улице Комсомольской в границах от Набережной им. 62-й Армии до улицы Советской. Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Краснознаменской, проспекта им. В.И. Ленина.