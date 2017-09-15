Модернизация волгоградских водопроводных коммуникаций продолжается. Долгожданное обновление сетей водопровода положительно воспринимается потребителями после многих лет частых прорывов и течей. Компания «Концессии водоснабжения» успешно решает многолетние проблемы, благодаря чему волгоградцы получают надежное водоснабжение.

Однако без ограничений водоснабжения провести работы по замене труб невозможно. В связи с планируемыми работами на водопроводной сети диаметром 500 мм, расположенной от ул. М. Еременко по ул. Титова, Руднева, Созидательская, Качалова, Башкирская до ул. Богунская, предстоит кратковременное отключение водоснабжения с 8.30 ч. «15» сентября 2017 г. до 19.00 ч. «16» сентября 2017 г. по следующим адресам Краснооктябрьского района:

Многоквартирные жилые дома:

— ул. Бажова, д. № 3, 5, 11;

— ул. Штеменко, д. № 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68;

— ул. Поддубного, д. № 5, 7, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31;

— ул. Богунская, д. № 26, 28, 30;

— ул. Созидательская, д. № 4, 6, 8, 10, 12;

— ул. Триумфальная, д. № 7, 9, 11, 13;

— ул. Северный городок, д. № 2.

Частный сектор:

— ул. Качалова, д. № 47-45 (нечет);

— ул. Созидательская, д. №1-21 (нечет);

— пер. Рабочий, д. № 1-14;

— пер. Луговой, д. № 3-13;

— ул. Винницкая, д. № 26-41;

— ул. Черниговская, д. № 15-42.

В то же время в Кировском районе будет осуществляться переврезка вновь смонтированного участка водовода диаметром 400 мм. Выполнение работ на объекте требует кратковременного отключения водоснабжения с 22.00 час. 15 сентября 2017 г. до 10.00 ч. «17» сентября 2017 г. по следующим адресам:

— ул. Р. Люксембург, д. № 9;

— ул. Шумилова, д. № 30;

— ул. Кирова, д. № 94, 98 ,98а ,98б, 96;

— ул. Колосовая, д. № 6, 8а;

— ул. Кирова, д. № 97-109;

— ул. Аврорская, д. № 69-75, 92-104;

— ул. Сурикова, д. № 22-28, 21-29;

— ул. Параллельная, д. № 60, 62;

— ул. Усть-Бузулукская, д. № 2-18;

— ул. Шевченко, д. № 1-27, 2-26;

— ул. Достоевского, д. № 27-29;

— пер. Короленко, д. № 1-29;

— ул. Фруктовая, д. № 2а-18, 22, 24;

— ул. Лимоновая, д. № 34;

— ул. Лавровая, д. № 1-10;

— ул. Кирова, д. № 74, 86а.

Данные работы проводятся в рамках инвестиционной программы на 2015-2017 годы. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.