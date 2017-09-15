Ну наконец-то! На стадионе “Волгоград Арена” посеяли траву для газона. Она взойдет уже через 1-2 недели, а потом будет осуществляться целый комплекс агротехнических мероприятий по уходу за газоном: полив, стрижка, подкормка минеральными удобрениями, а также установка дополнительного освещения.

Когда корневая система газона сформируется, его прошьют полимерным волокном, что позволит газону служить дольше, а футболистам травмироваться меньше.

Также система подогрева на “Волгоград Арене”, состоящая аж из 36 км трубопровода, позволит проводить матчи при низких температурах воздуха. “Система дренажа и аэрации обеспечит быстрое удаление лишней влаги и насыщение корневой зоны кислородом, а профессиональная система орошения гарантирует покрытие 100% поля при его поливе” – прокомментировал ОА “Стройтрансгаз”.

Ежедневно за почвой будут следить агрономы при помощи специально установленых датчиков и систем.

Параллельно на стадионе ведутся и другие работы: установлено более 50% кровельного покрытия из полимерных материалов, продолжается установка зрительных кресел и трибуны, ведется монтаж инженерных систем и оборудования, внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

Хотим напомнить, что в строительстве стадиона “Волгоград Арена” задействованы более 2000 человек, а работы ведутся круглосуточно.