На несколько часов площадь Павших Борцов превратилась в выставочный зал под открытым небом. Ведь именно тут в честь празднования Дня города открылась выставка спасательной и пожарной техники. Посетив выставку, можно было не только увидеть, но и потрогать, и даже посидеть на месте водителя практически в любом авто. Особенно это нравилось детям, которые прямо-таки примеряли на себя роль водителя спасательной или пожарной машины.

В первый день празднования на площади можно было увидеть пожарную и спасательную технику, средства пожаротушения и контроля пожарной обстановки в очагах возгорания, в том числе беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типа, многофункциональный управляемый робот.

Гости смогли увидеть не только технику, но и демонстрацию возможностей специального оборудования, используемого при работе в различных чрезвычайных ситуациях и при проведении спасательных работ.

Традиционно участниками выставки стали врачи и специалисты ГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области» со своей техникой: специально оборудованным реанимобилем «Форд», автомобилем «Скорой помощи» класса «В» «Ларгус», вездеходом «Кежач». Эти машины обеспечивают оказание первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных условиях.

Мастера РО ДОСААФ познакомят гостей с учебной техникой, в том числе с боевой машиной БТР-60. На учебных тренажерах каждый желающий может опробовать свои навыки в вождении авто.

И помимо всего этого тут можно было полюбоваться на красивые ретро-автомобили, в экспозиции которых были представлены образцы как отечественного автопрома, так и импортные модели еще довоенного производства.