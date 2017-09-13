С 13 сентября на автобусном маршруте №2, соединяющем Кировский и Центральный районы, в пиковые часы будет уменьшен интервал движения до 5-6 минут. В межпиковое время подвижной состав станет подходить к остановкам каждые 7-9 минут. Со среды современный транспорт большой вместимости начнет следовать от железнодорожного вокзала до остановки «Ул. Тополевая».

​Автобусный маршрут №2 является старейшим и одним из наиболее популярных среди волгоградцев. За последний месяц комфортабельный подвижной состав перевез порядка 175 тысяч пассажиров, по сравнению с июлем пассажиропоток вырос более чем на 20 тысяч человек. Это связано, в первую очередь, с введением в конце июля специальных утренних и вечерних рейсов до остановки «Химзавод» в Кировском районе. Согласно расписанию, которое действует уже на протяжении месяца, автобусы маршрута №2 по утрам доставляют пассажиров к «Химзаводу» в 7.38, 7.44 и 7.50. Вечером «двойки» отправляются от «Химзавода» до железнодорожного вокзала в 16.12, 16.39 и 18.14. С корректировкой этого направления специальные рейсы сохранятся для удобства горожан.

Участок маршрута №2 в границах остановок «Ул. Тополевая» и «ВолгоГРЭС» протяженностью более 2,5 км сегодня обслуживают также современные комфортабельные автобусы большой вместимости №95.