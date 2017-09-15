ЛОФТ 1890 – это всем известное креативное пространство, где расположилось множество офисов и творческих компаний, но так ли яростно поощряет ЛОФТ творчество, как хочет это показать?

Совсем недавно мы писали статью о Philippenzo Madonnaro, который ненадолго приехал в родной город Волгоград с грандиозными планами по “окультуриванию” уличного искусства. В рамках этих задумок художник разместил одну из своих работ – копию злотозубого черепа из серии “ОПЫТ” неподалеку от ЛОФТа 1890, однако в этот же день автору позвонили работники пространства, похвалили за талантливую работу, и сказали, что замазали ее, потому что “может быть травмирована неустойчивая детская психика”.

Было Стало

Сам художник был крайне возмущен такой обстановкой дел и выразил свое недовольство в социальных сетях: “В советских мультиках столько этих скелетов было, что даже примеры приводить лень. Детские жрачка «Скелетоны» опять же. Череп — это вообще одно из самых красивых творений природы и популярных объектов в искусстве!”.

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На следующий день Philippenzo Madonnaro дал “прямой и лаконичный” ответ ЛОФТу: