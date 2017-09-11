День города был завершен самым красочным и ярким мероприятием — праздничным фейерверком. Те, кто видел его, уже делятся впечатлениями с друзьями, а для тех, кому посмотреть не удалось, мы подготовили красочный фоторепортаж этого события.

Салют в Волгограде gifОгненные брызги озарили вечернее небо над Центральной набережной. Красочные капли салюта разлетались по небу, освещая набережную. Если вы ещё не представили этого в своем воображении, советуем посмотреть снимки. Так увидели салют Алексей Копаев и Андрей Аушев с совершенно разных ракурсов. Смотрим и наслаждаемся.

Салют на день города в Волгограде

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