День города был завершен самым красочным и ярким мероприятием — праздничным фейерверком. Те, кто видел его, уже делятся впечатлениями с друзьями, а для тех, кому посмотреть не удалось, мы подготовили красочный фоторепортаж этого события.

Огненные брызги озарили вечернее небо над Центральной набережной. Красочные капли салюта разлетались по небу, освещая набережную. Если вы ещё не представили этого в своем воображении, советуем посмотреть снимки. Так увидели салют Алексей Копаев и Андрей Аушев с совершенно разных ракурсов. Смотрим и наслаждаемся.