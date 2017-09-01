С 4 сентября Центр обслуживания клиентов (ЦОК) компании «Концессии водоснабжения» переходит на осенний режим работы: с 8 до 18 часов в будние дни, с 8 до 14 часов по субботам.

Уже второе лето компания традиционно продлевает время работы ЦОКа в будние дни до 19.00 в связи с резким ростом числа заявок на опломбировку приборов учета. Пиковый спрос начинается в апреле с началом поливного сезона, когда абоненты в частном секторе обнаруживают, что полив по нормативам обходится слишком дорого. В период с апреля по август в месяц приходит столько же заявок на опломбировку, сколько за весь предыдущий квартал. С наступлением осени поток идет на спад. Летние задачи по большей части выполнены, а новые возможности общения абонентов с компанией сокращают нагрузку на ЦОК. К тому же горожане стараются завершить дела и вернуться домой засветло, так что после 18 часов в ЦОКе посетителей нет.

На загруженность ЦОКа влияет и распространение современных технологий. В 2017 году специалисты компании отмечают резкий рост числа и изменение содержания обращений по электронной почте и через форму обратной связи на сайте investvoda.ru. Если раньше эту форму общения выбирали преимущественно для получения консультаций, то к середине этого года современный формат связи чаще стали использовать для подачи заявлений на выдачу техусловий, оформление договоров и так далее. На сайте можно скачать бланки заявлений, перечни необходимых документов, здесь можно найти готовые ответы на самые частые вопросы. Для передачи готового пакета документов также пользуются электронной почтой, без походов в Центр обслуживания клиентов.

Подать заявление на получение техусловий присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также оформить договор присоединения к технологическим сетям можно в офисах «Мои документы». И если с апреля это было доступно только юридическим лицам, то сейчас нововведением уже активно пользуются и абоненты-физлица.

Теперь вместо того, чтобы ехать в центр города, абоненты могут обратиться в любой удобный для него офис «Мои документы» в своем районе:

Дзержинский район:

пр. им. Жукова, д. 125

пр. им. Жукова, д. 106а

ул. 51 Гвардейская, д. 1б

Советский район:

ул. Даугавская, д. 4

Тракторозаводский район:

пр. им. Ленина, д. 211

Красноармейский район:

ул. Брестская, д. 19а

пр. Героев Сталинграда, д. 50а

ул. 50 лет Октября, д. 50а

ул. 50 лет Октября, д. 40

Центральный район:

ул. Комсомольская, д. 10

ул. Комсомольская, д. 6

ул. Коммунистическая, д. 19д

ул. Коммунистическая, д. 40 (2 этаж)

пр. Ленина, д. 5

Краснооктябрьский район:

ул. Богунская, д. 12

ул. им Бажова, д. 11

Ворошиловский район:

ул. Милиционера Буханцева, 20

Кировский район:

ул. 64 Армии, д. 71д

«Улучшение сервисов по работе с абонентами – приоритетная задача компании «Концессии водоснабжения». В XXI веке коммуналка должна быть ориентирована в первую очередь на удобство потребителей», – говорит заместитель директора по сбытовой деятельности ООО «Концессии водоснабжения» Сергей Фомин.