В московском театре «Et Cetera» отпраздновали профессиональный праздник – День финансиста. Профессионалы финансового сектора наградили лауреатов профессиональной премии «Репутация» -тех, кто трудится над тем, чтобы финансовая система страны отвечала вызовам времени. Финальным аккордом стало вручение премии «Культурная инициатива», которую получил проект «Путь воды» компании «Концессии водоснабжения» (г. Волгоград).

Финансовое сообщество оценило яркие и необычные события, с помощью которых компания-эмитент облигаций показывает сложность городского хозяйства, перемены в ЖКХ и работающих в отрасли людей. Сложно рассказать о водопроводно-канализационном хозяйстве с помощью традиционных медиа, зато язык искусства позволяет не сдерживать эмоции. Движущей силой оригинальных проектов стали активные и творческие горожане, которых объединил вокруг себя корпоративный музей водоканала.

При поддержке «Концессий водоснабжения» прежде закрытый от посторонних музей обрел новую жизнь и занял серьезную нишу в культурной жизни Волгограда. Экскурсии для всех желающих горожан от школьников до обитателей геронтологического центра дополнены яркими событиями. «Ночи музеев на водокачке» проходят с неизменным аншлагом. Горожане готовы стоять в очередях, чтобы не пропустить самое интересное и живое событие Ночи музеев. В 2017 году к этой «Ночи…» активными горожанами снят фильм о водопроводе «Волга во мне», это полностью волонтерский проект.

Музей водоканала принял участников и гостей декады паблик-арта «(Из)Обретая публичное: апология пустоты», проекты которой впоследствии были представлены на 1-й Триеннале современного искусства в музее «Гараж». Вместе с художниками здесь разработали простую технологию печати оттисков водопроводных люков на футболках и сумках (в России она применена впервые). А в июне 2017 г. художники Станислав Азаров и Ольга Либман реализовали волонтерский стрит-арт-проект «Путь воды». Это самое большое на Юге России сюжетное граффити: почти 900 кв. м бетонного забора вокруг водоочистных сооружений. Художественная переработка технологической схемы очистки питьевой воды, ее движения из Волги в дома горожан сделала забор прозрачным.

Эти проекты отмечены на всероссийском уровне. Награду руководству компании вручил патриарх российского финансового рынка – председатель наблюдательного совета НП «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР», председатель Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России Анатолий Гавриленко.

Вручая награду, А. Гавриленко сказал, что финансовый рынок должен повернуться лицом к эмитентам, к реальному сектору: «Сегодня нам показали эмитента, от работы которого зависит, вернутся ли наши деньги, вложенные в проект». Привлечь внимание финансистов помогли именно социокультурные проекты компании-эмитента.

«Открытость концессионных проектов подразумевает не только обязательные стандарты раскрытия информации, — сказал на награждении директор «Концессий водоснабжения» Валерий Казанцев. – Это и эмоциональная открытость перед нашими потребителями, желание показать, из чего состоит работа людей, добывающих для всех нас жизненно важный ресурс – питьевую воду. Мы рады, что волгоградцы с удовольствием откликаются на наши культурные инициативы. Только так, только в тесном содружестве с горожанами мы сможем изменить сферу ЖКХ и сделать ее доброжелательной к людям».