Волгоградские «Концессии» наградили участников Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче», который прошел на набережной во время празднования Дня города 9 сентября.

Бережное отношение к коммунальным ресурсам и снижение затрат на их использование являются приоритетными направлениями работы, реализуемыми в рамках инвестиционных программ «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». Именно экономии энергоресурсов – теме, особенно актуальной в Год экологии, – был посвящен Всероссийский фестиваль «Вместе ярче».

В формате семейного праздника при поддержке регионального оргкомитета Волгоградского центра энергоэффективности фестиваль состоялся 9 сентября – во время празднования Дня города. Выставочные стенды и экспозиции профильных компаний, в числе которых были представлены и волгоградские «Концессии», разместились на набережной Волгограда. Здесь горожане участвовали в тематических конкурсах, квестах, уроках, играх и акциях, получая полезные знания о ресурсосбережении.

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» с помощью яркого трехметрового баннера и наглядного экспоната – умывальника, из которого капает вода, – рассказали волгоградцам о необходимости экономии коммунальных ресурсов – холодной и горячей воды. Особый интерес у горожан вызвали факты о потреблении воды: горожанин тратит 92 000 л воды в год, из них выпивает всего 730. Общительный помощник «Концессий» – Мальвина – обращала внимание на цифры на стенде и помогала выполнить конкурсное задание.

В ходе фестиваля все желающие могли принять участие в фотоконкурсе с необычными, но в то же время полезными призами. Для этого нужно было выложить в социальные сети фото на фоне баннера, рассказывающего об экономии воды с хэштегами #вместеярче и #путьводы. Победителями конкурса признаны авторы фото, набравшие наибольшее количество лайков: Валерия Ушакова, Денис Боженков и Светлана Иванова. В подарок они получили светодиодные насадки на кран: яркий цвет бегущей воды напомнит о том, что она не должна бежать впустую.