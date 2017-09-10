9 сентября Волгоград начал отмечать свой 428-й день рождения. В честь этого события по всему городу проходят праздничные мероприятия. Каждый уголок города празднует День города по-своему, и везде это весело и празднично.

Конечно, самые интересные и масштабные мероприятия традиционно проходят в самом центре города, куда и съезжаются жители всех районов и гости Волгограда. Кто-то идет на выставку, кто-то танцует рядом с концертной площадкой, ну а другие же принимают участие в забеге.

«Живой Волгоград» в этом году попробовал охватить как можно больше мероприятий. Наши фотокорреспонденты побывали на выставке техники, увидели легкоатлетический забег и начало кулинарного шоу, увидели белоснежные паруса регаты и даже смогли побывать на самом драйвовом мероприятие — соревнованиях по мотокросс-фристайлу.

Конечно, посетить все мероприятия нам не удалось. Но это был лишь первый день. Во второй день жителей и гостей города ждет праздничный концерт и красочный фейерверк. Мы там будем, а вы?