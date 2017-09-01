Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9%.

Минимальная ставка 10,9% доступна для кредитов на сумму свыше 30 млн рублей, снижение составило 0,9 пп. По кредитам на сумму от 4 млн рублей до 30 млн рублей ставки снижены с 12,5% до 11,9%. Одновременно банк отменил комиссии за выдачу средств в форме разового кредита и невозобновляемой кредитной линии. С начала 2017 г. ВТБ24 выдал малому бизнесу более 7 тысяч кредитов на общую сумму 60,3 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2016 г.

«В 2017 году мы последовательно снижали ставки по кредитам для малого бизнеса, что обусловлено изменением экономической конъюнктуры. Мы ориентируемся на макроэкономические параметры, в первую очередь, на ключевую ставку ЦБ и стоимость фондирования на рынке. Привлечение финансирования — актуальный вопрос для предпринимателей, это одно из необходимых условий для развития бизнеса. Мы убираем финансовый барьер, открывая возможности для роста», — отметила руководитель дирекции малого бизнеса ВТБ Надия Черкасова.