С завершением пляжного сезона отдых в Волго-Ахтубинской пойме, как известно, не заканчивается. Уникальная экосистема притягательна в любое время года. Для людей, которые хотят узнать что-новое, совместив приятное с полезным, сотрудники природного парка разработали новый экомаршрут «По грибным местам». Экскурсия рассчитана на группы от пяти до двенадцати человек. Маршрут пролегает по окрестностям хутора Лещев в Ленинском районе. За 4 часа в сопровождении гида грибники преодолеют расстояние в 5 км. После осенних дождей, с наступлением сезона в октябре–ноябре сотрудники парка ждут всех желающих — и новичков, и заядлых грибников — сбросить весь негатив города и получить незабываемые впечатления и положительные эмоции.