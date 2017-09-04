Финальную серию 7-го сезона «Игры престолов» в кинотеатрах 32 городов*, включая Вологоград, посмотрели почти 10 тысяч человек. Такую возможность поклонникам одного из самых популярных сериалов в мире подарили телеком-оператор «Дом.ru» и онлайн-сервис Amediateka.

В Тюмени показ в кинотеатре «Киномакс» собрал более 250 человек. Перед просмотром серии гости мероприятия окунулись в мир Семи королевств: любой желающий мог сфотографироваться с косплеером в образе Короля Ночи и получили памятные подарки за правильные ответы на вопросы викторины.

«Дом.ru» организует премьерные кинопоказы топовых сериалов и фильмов с 2012 года. Благодаря компании поклонники «Игры престолов» посмотрели на больших экранах кинотеатров старт 5-го, финалы 6-го и 7-го сезонов. Этот сериал стал культурным феноменом и был удостоен многих престижных наград, в том числе сразу 38 премий «Эмми».

«Поклонники «Игры престолов» смогли посмотреть любимый сериал в кинотеатре во всех городах присутствия «Дом.ru». Мы рады подарить незабываемые эмоции тысячам поклонников сериала в сотрудничестве с онлайн-сервисом Amediateka. Наши клиенты могут смотреть «Игру престолов» и другие популярные сериалы одновременно со всем миром с хорошим качеством изображения и звука в видеотеке, цифровом и мобильном ТВ, не выходя из дома», – отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

Все клиенты «Дом.ru» могут получить доступ к Amediateka за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры в переводе любимых студий одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке «Дом.ru TV», в мобильном приложении «Дом.ru TV» или на сайте http://tv.domru.ru.

Партнерами показа выступили ведущий российский сайт о кино «КиноПоиск», радиостанция Европа Плюс и сеть кинотеатров «Киномакс». Все фото с мероприятия можно найти в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте».

*Барнаул, Брянск, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Киров, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль