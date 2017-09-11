Во второй день празднования 428-ого дня рождения Волгограда из большинства праздничный мероприятий можно было выделить те, во время которых активная молодежь региона показывала свои таланты. На разных площадках можно было увидеть и фестиваль уличных танцев, и спортивные мероприятия. Но самая активная молодежь собралась именно на фестивале уличных танцев «Сила стиля».

Фестиваль проходил на верхней терассе Центральной набережной у памятника В.С. Хользунову. Участниками соревнований стали представитель танцевальных школ и танцевальных клубов Волгограда, Волгоградской области и нескольких других регионов.

В рамках фестиваля участники соревновались в номинациях брейк-данс и хип-хоп. Каждый их них показал своё мастерство владения своим телом и, конечно, танцевальные навыки. Стоит отметить, что тут соревновались не только подростки, но и совсем юные танцоры. По итогам фестивали победители получили возможность принять участие в отборочном этапе чемпионата мира по брейк-дансу «BATTLE OF THE YEAR».