В понедельник — 4 сентября — на канале Discovery Channel стартует цикл программ «Сделано в России». Зрители познакомятся с историями обычных людей, которые совершают подвиги каждый день, просто выполняя свою работу.

Все пользователи цифрового ТВ от «Дом.ru» в 11 городах*, включая Волгоград, могут принять участие в эксклюзивном конкурсе, приуроченном к премьере, и выиграть один из 6 призов — моторную лодку Аква-2800, моноколесо KingSong 14D 340, игровую приставку PlayStation 4 Pro 1 Tb, видеокамеру GoPro HERO5, рюкзак Bergans Trollhetta 95 или квадрокоптер Dji PHANTOM 3 STANDARD. Для этого достаточно набрать максимум баллов в играх на сайте discovery.dom ru .ru . Игры будут появляться на сайте после выхода в эфир очередной программы. Среди тех, кто примет участие во всех этапах акции, будет разыгран главный приз – электровелосипед Townie GO! 8i Bosch Ebony Men. Полные условия акции доступны на discovery.dom ru .ru.

Цикл «Сделано в России» объединяет 6 программ: «Балтфлот», «Танки», «Платформа», «Горная бригада», «Саперы», «Хранители земли леопардов». Все проекты сняты на территории России и охватывают максимально широкую географию. Их участники служат на подводных лодках и боевых кораблях, восстанавливают легендарные бронемашины советской эпохи, обезвреживают мины, защищают рубежи Родины от нарушителей, спасают леопардов от браконьеров. Все они разные, их разделяют тысячи километров, но объединяет любовь к своей работе и своей стране.

«Сделано в России» будет выходить на Discovery Channel с 4 сентября по понедельникам в 21.00 по МСК. Пользователи цифрового ТВ «Дом.ru TV» могут смотреть канал на экране ТВ, в одноименном мобильном приложении или на сайте http://tv.domru.ru.

*Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа, Челябинск.