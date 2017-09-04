«Мы бежим, чтобы помочь детям-бабочкам летать» — под таким девизом 3 сентября прошел «Забег добрых дел», организованный при поддержке Промсвязьбанка и банка «Возрождение» в 3 городах России: Волгограде, Ижевске и Новороссийске.

В помощь детям с редким заболеванием «буллезный эпидермолиз» в Волгограде на дистанциях 2 и 10 км стартовали 658 бегунов, в том числе участники 38 корпоративных команд. В их составе сотрудники Администрации г. Волгограда, Комитета экономической политики и развития Администрации Волгоградской области, отделения по Волгоградской области ГУ Южный банка России, комитетов здравоохранения и образования Администрации Волгограда, Волгоградского отделения женского комитета ВОО «Опора России», крупных коммерческих предприятий г. Волгограда, г. Волжского и г. Камышина.

Миссия «Забега добрых дел» — помочь «детям-бабочкам», страдающим редким генетическим заболеванием — буллёзным эпидермолизом. Вырученные в рамках забега средства пойдут на программу реабилитации для «детей-бабочек», разработанную фондом. Её цель – восстановление здоровья, социальная и психологическая адаптация детей с буллёзным эпидермолизом.

Реабилитация включает множество важных процедур и занятий, необходимых детям-бабочкам, специализированное питание, игры и развлечения в одном из лучших детских санаториев России. В текущем году участники забега в трех городах внесли в качестве регистрационных взносов почти миллион рублей, из которых 247 тысяч рублей – взносы участников забега в Волгограде.

На старт вышли и сами «дети-бабочки». Команда маленьких героев, подопечных Фонда «Дети-бабочки», пробежала детскую дистанцию – 100 метров и открыла старт для всех участников Забега добрых дел.

«Когда мы приняли решение провести «Забег добрых дел» в Волгограде, то не представляли, насколько масштабным будет отклик. В решении помочь «детям-бабочкам» нас поддержали как администрация города и области, так и наши партнёры, клиенты и коллеги по банковскому сектору. Каждому из них я хочу выразить личную благодарность. Именно душевность, открытость и готовность оказать помощь тем, кто в ней нуждается, всегда отличали жителей нашего города. Я уверена, что то внимание, которое все мы сегодня оказали детям, поможет им стать сильнее и увереннее в себе, оставит в их сердцах добрый след», — рассказала вице-президент – управляющий Южным филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Софья Жилина.

«Мы бесконечно счастливы и гордимся тем, что в Волгограде у нас столько друзей! В «Забеге добрых дел» нет проигравших. Я хотела бы выразить благодарность каждому участнику. Праздник удался, и наши подопечные «дети-бабочки» тронуты теплом и добротой, которыми волгоградцы поделились с ними», – сказала исполнительный директор фонда «Дети-бабочки» Анастасия Лагутина.

Финальный Забег добрых дел состоится 8 октября в Москве одновременно с проведением мероприятий в Чили и Сингапуре, в преддверии Всемирной недели осведомленности о буллезном эпидермолизе. С 2017 года благотворительному «Забегу добрых дел» будет присвоен статус международного проекта The Butterfly Run.