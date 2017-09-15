По вине ТСЖ «Пайщики ПО РИО» почти две недели вода заливает улицу Двинскую. Потоки воды обильно затапливают прилегающую к дому № 11а по ул. Двинской территорию, на которой расположены социальные учреждения. Между тем ликвидация вполне рядовой утечки на вводной линии могла занять всего несколько часов, обратись ТСЖ в соответствующие службы. По всей видимости, комфорт и спокойствие жителей не входит в планы местного ТСЖ «Пайщики ПО РИО». Недобросовестный подход к работе рискует вылиться в долговременные проблемы для потребителей.

Товарищество собственников жилья еще 4 сентября 2017 г. получило предписание от ООО «Концессии водоснабжение» на устранение повреждения. В результате оно осталось невыполненным. Несколько раз ресурсоснабжающая компания предлагала ТСЖ провести ремонтные работы, но вновь наталкивалась на бездействие обслуживающей рганизации.

Бурные реки, бегущие по улицам, за две недели привели к потерям воды объемом в 1 855 м3 воды, а это 33 705,35 рублей. Эти пугающие цифры обречены на постоянный рост в силу сохраняющегося бездействия ТСЖ «Пайщики ПО РИО». Подтопление уже распространилось на улицы, тропинки, пешеходные дорожки и внутридворовые проезды, расположенные по адресам ул. Маршала Рокоссовского, д. №38 и ул. Двинская, д. №12а. Результаты бросающейся в глаза безответственности ТСЖ волнуют и родителей маленьких волгоградцев. Для некоторых из них залитые водой подходы к детскому саду по адресу ул. Двинская, д. №14а, превратились в настоящую полосу препятствий. Люди, невольно страдающие от крайне неэффективной работы ТСЖ, становились авторами множества жалоб и телефонных обращений в «Концессии водоснабжения» с настойчивым требованием прекратить водный беспорядок. Таков результат безответственного пользования столь ценным для жизни ресурсом.

Учитывая бездействие ТСЖ, в чьем ведении находится аварийный участок водовода, в соответствии с Федеральным законом о водоснабжении и водоотведении №416 от 07.12.11 ООО «Концессии водоснабжения» имеют право ограничить водоснабжение жилого дома по ул. Двинская, 11а до устранения аварийной ситуации.

В настоящее время жильцы многоэтажки предупреждены о возможном отключении водоснабжения уже с сегодняшнего дня – 15 сентября 2017 года. Хочется надеяться, что такая перспектива наконец сподвигнет руководство ТСЖ предпринять необходимые меры. Иначе им придется объяснять причины произошедшего жильцам – собственникам дома, находящегося в управлении ТСЖ. В таком случае жители окажутся заложниками нерадивости собственного ТСЖ и столкнутся с нерадужной перспективой провести выходные без доступных водных ресурсов. Образцовая халатность ответственных лиц обернется совершенно справедливыми, крупными штрафами, ущербом для экологии и раздражающим неудобством для людей.