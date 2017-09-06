В Волгограде Благотворительный фонд Елены Исинбаевой совместно с Ротари клубом Волгоград откроют спортивную площадку, которая была построена в МУК «Детский городской парк» (рядом с ТЮЗом). Именно здесь появилась первая спортивная площадка для занятий силовой гимнастикой и подготовки к сдаче норм ГТО, адаптированная для людей с ограниченными возможностями.

По словам Президента Благотворительного фонда Елены Исинбаевой: «Цель развития такого направления — вдохновить людей с ограниченными возможностями выйти из дома, начать заниматься спортом, объединить вокруг спортивных объектов людей для совместного проведения активного досуга. Такие площадки должны стать для них маяком и призывом к активному образу жизни. Физические нагрузки и постоянные занятия на тренажерах очень полезны. Надеемся, что данная общедоступная площадка будет востребована».

Размер спортивной площадки составляет 300 кв. м., она наполнена брусьями разной высоты, перекладинами, рукоходами, шведской стенкой и скамьей для пресса. Ко всем спортивным снарядам обеспечен удобный подъезд, адаптированный для занятий колясочников. На площадке уложено спортивное покрытие, которое обеспечивает комфортное пребывание на площадке. Одновременно на площадке могут заниматься до 35 человек, включая 10 колясочников.

Напомним, что для реализации проекта организаторы привлекали частные благотворительные пожертвования, а также провели уникальный спектакль «История одного успеха», в котором приняли известные личности города.

Спортивная площадка находится на территории МБУК «Детский городской парк» рядом с ТЮЗом.

Начало открытия: 7 сентября 2017 года в 17:00.